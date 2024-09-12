В РПЦ рассказали, какие татуировки могут быть приемлемыми

Представитель Русской православной церкви объяснил, какие изображения на теле считает приемлемыми для верующих и отметил отсутствие общего церковного решения по этому вопросу.

Викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Павлово Посадский Силуан рассказал о своем отношении к татуировкам среди христиан. Об этом пишет RT.

На пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" священнослужитель привел в пример коптских христиан, которые наносят изображение креста на запястье. По его словам, такая татуировка имеет религиозное значение и помогает сохранить связь с верой в условиях преследований.

Епископ отметил, что в Русской церкви нет соборного решения, которое бы регулировало отношение к татуировкам. При этом он считает, что многие современные изображения на теле становятся следствием моды и часто выглядят неуместно из-за недостатка культуры.

Прошедший крестный ход по Невскому проспекту собрал 75 тысяч человек.

Фото: Piter.tv