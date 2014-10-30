Наземное метро в Петербурге сможет перевозить 180 млн пассажиров

Власти Санкт Петербурга рассматривают проект создания наземного метро на базе городских электричек.

В Петербурге планируют приступить к созданию наземного метро. О подготовке проекта на заседании городского правительства сообщил председатель комитета по транспорту Денис Минкин, пишет РИА Новости.

По его словам, основу новой системы составят городские электрички. Предполагается, что ежегодно они смогут перевозить около 180 млн пассажиров.

Одним из ключевых этапов реализации проекта станет интеграция железнодорожного транспорта в городскую транспортную сеть. Также власти намерены внедрить единый билет, который позволит пассажирам получать скидку при пересадке между электричками и метрополитеном с использованием карты "Подорожник".

Ранее губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов сообщал о планах строительства линии метро до аэропорта Пулково с последующим продлением до Экспофорума. На развитие метрополитена в городском бюджете на ближайшие 3 года предусмотрено около 200 млрд рублей. В настоящее время продолжается строительство участка в районе будущей станции Каменка. При этом для дальнейшего развития метро городу потребуется федеральное софинансирование.

Ранее мы сообщили о том, что оперативный штаб по транспорту заработал в Петербурге в связи с непогодой.

Фото: администрация Ленинградской области