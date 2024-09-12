Туристы Петербурга сменили катера на теплоходы после ограничений

Ограничения на движение небольших судов во время разводки мостов не повлияли на количество туристов в городе. Посетители Петербурга стали чаще выбирать крупные прогулочные теплоходы.

Запрет на ночное движение маломерных судов в период разводки мостов не привел к снижению туристического потока в Санкт Петербурге. Об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин на заседании правительства города.

По его словам, после введения ограничений путешественники стали чаще пользоваться крупными прогулочными теплоходами вместо небольших катеров. Глава комитета уточнил, что правила ограничения движения маломерных плавсредств были установлены на федеральном уровне. После их введения количество ночных нарушений правил судоходства сократилось практически до нуля.

Также Денис Минкин отметил высокую дисциплину владельцев катеров. Основные проблемы в период навигации сейчас связаны с водителями гидроциклов, которые чаще других нарушают правила передвижения по воде.

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Фото: Piter.TV