К 2030 году почти 42% жителей Петербурга будут жить рядом с метро

К 2030 году доля петербуржцев, проживающих в пешей доступности от станций метро, должна увеличиться до 41,9%. Такого результата рассчитывают достичь благодаря строительству новых объектов подземки.

В Петербурге к 2030 году почти 42% жителей смогут добираться до ближайшей станции метро пешком. Об этом на заседании городского правительства сообщил генеральный директор АО "Метрострой Северной столицы" Дмитрий Васильев.

По его словам, такой показатель планируется обеспечить после ввода в эксплуатацию 10 новых станций. Одновременно общая протяженность линий петербургского метрополитена увеличится на 17,1 км.

На реализацию проектов по развитию метро в рамках адресной инвестиционной программы на 2026–2028 годы предусмотрено 201,7 млрд рублей. В 2026 году на эти цели направят 42,6 млрд рублей, в 2027 году финансирование составит 76,3 млрд рублей, а в 2028 году — 82,8 млрд рублей.

Кроме того, продолжается строительство Красносельско Калининской линии. Ранее комитет по строительству подтвердил начало проходки тоннеля к терминалу ВСМ. Тоннелепроходческий комплекс движется от станции Каретная в направлении станции Лиговский проспект 2. Всего на линии задействованы 5 проходческих щитов российского производства, 4 из которых работают на участке между станциями Путиловская и Каретная.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.

Фото: Piter.TV