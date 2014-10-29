Петербурженка, организовавшая слежку за бывшим мужем, ответит перед судом

За деньги "детектив" установил GPS-трекер под задним бампером автомобиля мужчины.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней женщины, которой вменяют ч. 1 ст. 137 УК РФ. Об этом рассказали 21 июля в надзорном ведомстве.

В период с июля по сентябрь прошлого года фигурантка из чувства ревности и мести организовала слежку за бывшим супругом. За деньги некий детектив тайно установил GPS-трекер под задним бампером автомобиля мужчины. Устройство транслировало координаты передвижения машины. Кроме того, обвиняемая прослушивала разговоры из салона транспортного средства и направляла третьим лицам фото потерпевшего с различных встреч, а также выкладывала изображения в мессенджеры.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV