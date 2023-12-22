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В Петербурге будут судить похитителя арендованного электровелосипеда
Сегодня, 13:27
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В Петербурге будут судить похитителя арендованного электровелосипеда

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Стоимость транспортного средства составляла 100 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества), рассказали в надзорном ведомстве 20 июля. 

Фигурант арендовал электровелосипед стоимостью 100 тыс. рублей для личных целей и доставки. Мужчина должен был вернуть транспортное средство в определенную дату, но не сделал этого и пропал. В результате злоумышленник сдал велосипед в комиссионный магазин.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: похититель телефона у коллеги в Шушарах ответит перед судом. Мобильное устройство уже изъято и возвращено законному владельцу.

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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