В Петербурге будут судить похитителя арендованного электровелосипеда

Стоимость транспортного средства составляла 100 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества), рассказали в надзорном ведомстве 20 июля.

Фигурант арендовал электровелосипед стоимостью 100 тыс. рублей для личных целей и доставки. Мужчина должен был вернуть транспортное средство в определенную дату, но не сделал этого и пропал. В результате злоумышленник сдал велосипед в комиссионный магазин.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: похититель телефона у коллеги в Шушарах ответит перед судом. Мобильное устройство уже изъято и возвращено законному владельцу.

Фото: Piter.TV