Похититель телефона у коллеги в Шушарах ответит перед судом

Мобильное устройство изъято и возвращено законному владельцу.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего уроженца Ленинградской области, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили 17 июля в надзорном ведомстве.

В апреле фигурант находился на работе в складском помещении маркетплейса в Шушарах. Воспользовавшись свободным доступом в раздевалку, он решил проверить карманы куртки коллеги. Там злоумышленник нашел телефон и присвоил его себе. Мобильное устройство изъято и возвращено законному владельцу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемая в краже оставленного ноутбука предстанет перед судом в Петербурге.

Фото: Piter.TV