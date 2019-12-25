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Похититель телефона у коллеги в Шушарах ответит перед судом
Сегодня, 11:16
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Похититель телефона у коллеги в Шушарах ответит перед судом

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Мобильное устройство изъято и возвращено законному владельцу.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего уроженца Ленинградской области, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили 17 июля в надзорном ведомстве. 

В апреле фигурант находился на работе в складском помещении маркетплейса в Шушарах. Воспользовавшись свободным доступом в раздевалку, он решил проверить карманы куртки коллеги. Там злоумышленник нашел телефон и присвоил его себе. Мобильное устройство изъято и возвращено законному владельцу. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемая в краже оставленного ноутбука предстанет перед судом в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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