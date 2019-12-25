Обвиняемая в краже оставленного ноутбука предстанет перед судом в Петербурге

Сумма материального ущерба составила 114 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, которой вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 16 июля.

Чуть больше недели назад фигурантка обнаружила рюкзак с ноутбуком на скамейке возле дома по улице Маршала Тухачевского. Она села рядом, а затем забрала устройство себе. Сумма материального ущерба составила 114 тыс. рублей. По словам потерпевшего, ранец был оставлен случайно. Техника изъята и возвращена владельцу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить рецидивиста, который похитил около 40 шоколадок.

Фото: Piter.TV