В Петербурге будут судить рецидивиста, который похитил около 40 шоколадок

Товар был перепродан случайным прохожим.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 43-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили 15 июля в надзорном ведомстве.

В мае фигурант пришел в продуктовый сетевой магазин на улице Седова, а затем положил в свой рюкзак 58 плиток темного шоколада и сбежал оттуда, не расплатившись. Товар был перепродан случайным прохожим. Сумма ущерба превысила 8 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист, обокравший цветочный магазин в Северной столице, отправлен в колонию на 4,5 года. Материальный ущерб оценили в 7,8 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV