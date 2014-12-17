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В Петербурге будут судить рецидивиста, который похитил около 40 шоколадок
Сегодня, 17:11
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В Петербурге будут судить рецидивиста, который похитил около 40 шоколадок

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Товар был перепродан случайным прохожим.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 43-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили 15 июля в надзорном ведомстве. 

В мае фигурант пришел в продуктовый сетевой магазин на улице Седова, а затем положил в свой рюкзак 58 плиток темного шоколада и сбежал оттуда, не расплатившись. Товар был перепродан случайным прохожим. Сумма ущерба превысила 8 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист, обокравший цветочный магазин в Северной столице, отправлен в колонию на 4,5 года. Материальный ущерб оценили в 7,8 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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