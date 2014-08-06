Рецидивист, обокравший цветочный магазин в Петербурге, отправлен в колонию на 4,5 года

Ранее фигуранта уже судили, и суд счел невозможным сохранить условное осуждение.

Оглашен приговор жителю Петербурга, который обокрал цветочный магазин на 7,8 тыс. рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Уточняется, что мужчина признал вину и пояснил: ему хотелось приобрести плюшевую игрушку, но средств не хватало после покупки роз для девушки. Ранее фигуранта уже судили, и суд счел невозможным сохранить условное осуждение.

Подсудимого приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: женщина обокрала своего собутыльника на 95 тыс. рублей в Петербурге. Она похитила пять часов, медаль "За отвагу" времен Великой Отечественной войны, 50 тыс. рублей наличными и другие вещи.

Фото: Piter.TV