Петербуржцев ожидают дождливые выходные

Со вторника уже потеплеет, и столбик термометра покажет выше +17 градусов.

В Петербурге ожидаются дождливые и ветреные выходные, рассказал 21 августа синоптик Александр Колесов. Осадки придут в регион во второй половине дня субботы.

Еще и ветер юго-восточного, восточного направлений усилится до 8-13 м/с. Но в первой половине дня будет хорошая погода, а температура воздуха в Петербурге успеет повыситься до +20...+22 гр. Основная непогода, как и ожидалось, будет в воскресенье. Александр Колесов, синоптик

Ночью пройдет сильный дождь, ветер сохранится до 8-13 м/с. Температура воздуха будет примерно одинаковая – в районе +15 градусов. Со вторника уже потеплеет, и столбик термометра покажет выше +17 градусов.

Ранее на Piter.TV: в среду Петербург побил рекорд 1961 года по количеству осадков.

Фото: Piter.TV