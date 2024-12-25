  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев ожидают дождливые выходные
Сегодня, 15:46
156
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев ожидают дождливые выходные

0 0

Со вторника уже потеплеет, и столбик термометра покажет выше +17 градусов.

В Петербурге ожидаются дождливые и ветреные выходные, рассказал 21 августа синоптик Александр Колесов. Осадки придут в регион во второй половине дня субботы. 

Еще и ветер юго-восточного, восточного направлений усилится до 8-13 м/с. Но в первой половине дня будет хорошая погода, а температура воздуха в Петербурге успеет повыситься до +20...+22 гр. Основная непогода, как и ожидалось, будет в воскресенье. 

Александр Колесов, синоптик 

Ночью пройдет сильный дождь, ветер сохранится до 8-13 м/с. Температура воздуха будет примерно одинаковая – в районе +15 градусов. Со вторника уже потеплеет, и столбик термометра покажет выше +17 градусов. 

Ранее на Piter.TV: в среду Петербург побил рекорд 1961 года по количеству осадков. 

Фото: Piter.TV 

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии