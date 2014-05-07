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Курьер похитил три посылки с телефонами в Петербурге
Сегодня, 10:41
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Курьер похитил три посылки с телефонами в Петербурге

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Устройства были перепроданы на сайте бесплатных объявлений.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). 

Как рассказали в надзорном ведомстве, в марте фигурант работал курьером в логистическом сервисе, организующем доставку посылок. Сотрудник получал заказы и доставлял их покупателям. Три раза обвиняемый отменял доставку через приложение и забирал себе товары продавцов. Так, он похитил мобильные телефоны. Устройства были перепроданы на сайте бесплатных объявлений. Общая сумма причиненного ущерба – свыше 227 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: рецидивист обокрал посетителя общепита в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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