Курьер похитил три посылки с телефонами в Петербурге

Устройства были перепроданы на сайте бесплатных объявлений.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Как рассказали в надзорном ведомстве, в марте фигурант работал курьером в логистическом сервисе, организующем доставку посылок. Сотрудник получал заказы и доставлял их покупателям. Три раза обвиняемый отменял доставку через приложение и забирал себе товары продавцов. Так, он похитил мобильные телефоны. Устройства были перепроданы на сайте бесплатных объявлений. Общая сумма причиненного ущерба – свыше 227 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV