Виновник аварии на Маршала Жукова отправлен в колонию на 3 года

В результате пассажир 2005 года рождения сломал правую бедренную кость.

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении виновника ДТП. Ему вменили п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 21 августа.

В январе прошлого года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел автомобиль Skoda. На проспекте Маршала Жукова он выехал за пределы проезжей части и врезался в опору освещения. В результате пассажир 2005 года рождения получил телесные повреждения в виде перелома правой бедренной кости.

Вину водитель признал, ранее его уже судили. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии строгого режима с лишением прав на 2 года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск. Потерпевшему выплатят 1,2 млн рублей компенсации.

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Фото: Piter.TV