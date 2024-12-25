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Виновник аварии на Маршала Жукова отправлен в колонию на 3 года
Сегодня, 12:24
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Виновник аварии на Маршала Жукова отправлен в колонию на 3 года

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В результате пассажир 2005 года рождения сломал правую бедренную кость.

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении виновника ДТП. Ему вменили п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 21 августа. 

В январе прошлого года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел автомобиль Skoda. На проспекте Маршала Жукова он выехал за пределы проезжей части и врезался в опору освещения. В результате пассажир 2005 года рождения получил телесные повреждения в виде перелома правой бедренной кости. 

Вину водитель признал, ранее его уже судили. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии строгого режима с лишением прав на 2 года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск. Потерпевшему выплатят 1,2 млн рублей компенсации. 

Ранее на Piter.TV: на улице Руставели произошло массовое ДТП. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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