На улице Руставели произошло массовое ДТП

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В Петербурге на улице Руставели столкнулись три транспортных средства. За рулем одной из машин находилась беременная женщина. По данным портала 78.ru, скорую она ждала больше часа.

Отмечается, что авария произошла на границе города и области, и поэтому экстренные службы не могли определить, кому ехать на место ДТП. Участники происшествия разошлись в показаниях: по словам водителя Skoda, в него врезались сзади, остальные автовладельцы утверждают по-другому. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области в лобовом столкновении мусоровоза и такси погиб водитель. По данному факту полицейскими проводится проверка.

Фото: Piter.TV