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Во Всеволожском районе в лобовом столкновении мусоровоза и такси погиб водитель
Сегодня, 8:18
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Во Всеволожском районе в лобовом столкновении мусоровоза и такси погиб водитель

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К ликвидации последствий происшествия привлекался личный состав 104-й пожарно-спасательной части Всеволожского отряда Леноблпожспас.

В деревне Ненимяки Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области произошло смертельное ДТП. 

На дороге лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль Hongyan , выполнявший рейс как мусоровоз, и легковой автомобиль Volkswagen, работавший в качестве такси. В результате аварии травмы, несовместимые с жизнью, получил водитель легкового автомобиля. 

К ликвидации последствий происшествия привлекался личный состав 104-й пожарно-спасательной части Всеволожского отряда Леноблпожспас.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП произошло на Невском, шесть пострадавших, трое из них подростки.

Фото: Леноблпожспас

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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