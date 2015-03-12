Во Всеволожском районе в лобовом столкновении мусоровоза и такси погиб водитель

К ликвидации последствий происшествия привлекался личный состав 104-й пожарно-спасательной части Всеволожского отряда Леноблпожспас.

В деревне Ненимяки Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области произошло смертельное ДТП.

На дороге лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль Hongyan , выполнявший рейс как мусоровоз, и легковой автомобиль Volkswagen, работавший в качестве такси. В результате аварии травмы, несовместимые с жизнью, получил водитель легкового автомобиля.

К ликвидации последствий происшествия привлекался личный состав 104-й пожарно-спасательной части Всеволожского отряда Леноблпожспас.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП произошло на Невском, шесть пострадавших, трое из них подростки.

Фото: Леноблпожспас