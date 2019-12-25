Из Петербурга в Карелию запустят дополнительные "Ласточки" в конце августа

На выходные в Сортавалу: РЖД добавит поезда 29 и 30 августа.

В последние выходные августа РЖД запускают дополнительные "Ласточки" из Петербурга в карельскую Сортавалу. Дополнительные рейсы назначены на 29 и 30 августа, когда спрос на поездки традиционно высок. График движения составлен так, чтобы пассажиры могли пересесть на ретропоезд "Рускеальский экспресс" и отправиться в горный парк.

Поезд №825 отправится с Финляндского вокзала в 07:40 и прибудет в Сортавалу в 12:25. Обратный рейс №826 выйдет из Сортавалы в 20:20 и вернётся в Петербург в 00:09 следующего дня. По пути поезд сделает остановки в Девяткино, Сосново и Приозерске.

Билеты уже в продаже. Дополнительные рейсы организованы Октябрьской железной дорогой для удобства туристов, планирующих поездку на выходные в Карелию.

Ранее мы сообщили о том, что на стройке ВСМ Москва – Петербург трудятся отряды из 22 регионов.

Фото: Пресс-служба РЖД