От шторма в Петербурге пострадали два человека

При этом всего спасатели выезжали на устранение последствий неблагоприятных погодных явлений 73 раза к текущему часу.

Представители ГУ МЧС по Петербургу отчитались о своей работе в штормовую погоду субботы, 11 июля. Всего к текущему часу спасатели совершили 73 выезда, из них – 50 было из-за падения деревьев, а 23 – из-за угрозы падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций.

В результате падения дерева на площадку с лавочками в Удельном парке пострадала пожилая петербурженка. С ушибами она была госпитализирована в Елизаветинскую больницу.

К текущему часу деревом поврежден легковой автомобиль, стоявший на Лиственной улице. Пострадал также и водитель машины.

Ранее мы сообщали о том, какие проделки в городе совершил шторм, разгулявшийся вечером субботы. Пострадал Финляндский вокзал, деревья не выдерживали напора стихии.

Фото: Piter.tv