Петербуржцы начали замечать последствия сильного ветра

Предполагается, что виновником разрушений стал шторм "Экс-Эдуард".

В субботу вечером, 11 июля, петербуржцы стали замечать последствия сильного ветра. Фотографиями, которые запечатлели проделки "Экс-Эдуарда", жители города начали делится в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Напомним, что ранее метеорологический ресурс Gismeteo сообщил, что движущийся на город шторм называют "Экс-Эдуард". Изначально шторм назвали "Эдуардом", но название решили изменить, когда шторм перестал быть тропическим и стал внетропическим.

Около 17:00 дерево упало на провода, расположенные над путями, недалеко от Большого Суздальского озера. Очевидцы рассказали, что "поезд едва успел проехать".

Позднее, около 17:20, с рекламного щита на Вербной улице отлетела часть конструкции.

Примерно в это же время на дорогу напротив дома №25 на Брюсовской улице упало дерево.

Чуть позднее, примерно через 15 минут, дерево повредило автомобиль, припаркованный на Атаманской улице.

В 17:50 петербуржцы опубликовали в Сети пост, в котором рассказали, что с крыши дома № 4/1 на улице Ярослава Гашека ветром сорвало лист жести. Очевидцы отметили, что он упал рядом с детской площадкой и едва не зацепил детей.

Примерно в 18:20 сильный ветер начал валить деревья в Курортном районе. Известно, что пострадал автомобиль и крыша одного из домов.

Примерно в это же время у дома №72 на улице Казакова начали отваливаться железные куски фасада.

Ранее мы писали, что дерево обрушилось на такси в Кировском районе.

Фото: vk.com/spb_today