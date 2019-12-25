От шторма в Петербурге чуть не пострадали пассажиры на Финляндском вокзале

О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы.

На Финляндском вокзале в Петербурге из-за поднявшегося в городе штормового ветра сорвался указатель направлений. О происшествии рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пользователи сети заметили, что вокзал будто "рассыпается". Свидетели рассказали, что за секунду до срыва массивной таблички мимо успела пройти девушка. Жертв удалось избежать, ее конструкция не задела. На месте оперативно появилась охранная бригада и ремонтники, сообщили авторы поста.

Происшествие стало еще одним в ряде случившихся в Петербурге из-за усилившегося ветра. Обзор некоторых из них можно прочитать по ссылке.

Фото: vk.com/spb_today