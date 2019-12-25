Прокуратура начала проверку после обрушения крыши бывшего завода "Красный треугольник"

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения крыши на территории бывшего завода "Красный треугольник". Об инциденте стало известно накануне.
Очевидцы считают, что крышу одного из корпусов рухнула из-за мародеров. Ведомство даст оценку действиям собственника на предмет соблюдения требований федерального законодательства об охране объектов культурного наследия и обеспечении сохранности государственного имущества.
О дальнейших мерах прокурорского реагирования станет известно после завершения всех проверок.
Ранее Piter.TV подготовил репортаж о том, как передовой завод "Красный треугольник" превратился в Бермудский треугольник Петербурга.
Фото: "Красный треугольник" / VK
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