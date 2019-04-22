Крыша одного из корпусов "Красного треугольника" обвалилась

Об этом сообщили очевидцы.

В среду, 25 ноября, в соцсети горожане поделились фотографиями обвалившейся крыши четырехэтажного исторического корпуса № 8 петербургского завода "Красный треугольник".

Очевидцы предположили, что крыша рухнула из-за мародеров: неизвестные срезали металлические конструкции, которые поддерживали крышу. Активисты обратили внимание, что в 2011 году точно так же обвалилась крыша корпуса №4, а в 2019 году злоумышленники распилили на металл корпус №26, из-за чего здание частично уничтожено. Летом этого года преступники срезали балки корпуса №22 – строение под угрозой обрушения.

Несмотря на то, что здание имело статус выявленного объекта культурного наследия, его по сути не охраняют.

Ранее мы писали, что дом на Васильевском острове остался без отопления после обрушения чердачных перекрытий.

Фото: VK / "Красный треугольник"