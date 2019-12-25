Дом на Васильевском острове остался без отопления после обрушения чердачных перекрытий

Отопление пришлось выключить после того, как залило квартиры, расположенные ниже.

Специалисты обнаружили угрозу обрушения в доме №19 на 18-й линии В.О. Из-за этого жильцов двух квартир расселят, сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции.

Было установлено, что в доме повреждена система центрального отопление, произошло залитие нижерасположенных квартир. Отопление в настоящее время отключили.

Управляющей компании ООО "УК "Возрождение" поручили обеспечить безопасные условия проживая гражданам, провести обследование и заключение специализированной организации для выявления причин обрушения перекрытия, состояния чердачного перекрытия.

На данный момент УК устанавливает подпорки в квартире на шестом этаже, работы по доступу к верхнему разливу для его ремонта и восстановления отопления.

Напомним, днем 16-го ноября в квартире на седьмом этаже в трехкомнатной квартире частично обрушилось чердачное перекрытие. В квартире проводились ремонтные работы, в том числе демонтировались перегородки. Оказалось, что перепланировка происходила не согласованно. Разрешения на нее не выдавали. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: citywalls.ru