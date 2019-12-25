Из здания с обрушившимся перекрытием на Васильевском острове эвакуировали 15 человек

На последнем этаже проводились ремонтные работы.

Из жилого дома, в котором обрушилось чердачное перекрытие, вывели 15 человек. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в 13-м часу 16-го ноября в доме 19 по 18-й линии В.О. В МЧС подтвердили информацию Piter.TV о том, что обрушение случилось в трехкомнатной квартире площадью 94 кв. метров при проведении ремонтных работ. Она находится на последнем, седьмом этаже. В МЧС скорректировали цифру: площадь обрушения составила не 80 кв. метров, а 65 кв. метров.

В целях безопасности из парадной эвакуировали 15 человек. Для того, что жильцы не стояли на холоде, их посадили в автобус.

В здании проводится проверка.

Фото: citywalls.ru