В доме на Васильевском острове во время ремонта обрушились чердачные перекрытия

Детали произошедшего пока неизвестны.

Днем 16-го ноября в доме на Васильевском острове обрушились чердачные перекрытия на площади 80 кв. метров, узнал Piter.TV от источника.

Сообщение о произошедшем в доме №19 на 18-й линии В.О. в экстренные службы поступило около 12 часов. Обрушение произошло в результате ремонта в трехкомнатной квартире. Ее площадь составляет 94 кв. метра. Хозяева находятся на месте.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, по данному факту проводится проверка. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на доме в Петербурге, где жил Михаил Жванецкий, появилась самодельная табличка.

Фото: citywalls.ru