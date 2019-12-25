После нападения на лидера петербургского отделения "Другой России" возбуждено уголовное дело

Камера засняла лица нападавших, полиция выясняет их личности.

В четверг, 12 марта, полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на главу петербургской ячейки партии "Другая Россия" Андрея Дмитриева. Двое неизвестных избили Дмитриева возле его квартиры 3 марта. Обо всем сообщают в официальной группе партии "ВКонтакте".

Стражи порядка Красногвардейского района завели дело по статье побои из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти. Пока не установленным "спортсменам" может грозить до двух лет лишения свободы. Отмечается, что лица нападавших попали на камеры видеонаблюдения, поэтому полиция уже выясняет их личности.

Утром четверга Дмитриев дал показания дознавателю, отметив, что нападение произошло не из-за личных мотивов. Пострадавший рассказал, что не имеет врагов и долгов, и предположил, что визит "спортсменов" связан с его журналистской или политической деятельностью.

Ранее мы рассказывали, что дело напавшего на петербургскую школьную директрису разбойника с ломом дошло до суда.

Фото: ДРУГАЯ РОССИЯ / "ВКонтакте"