Дело напавшего на петербургскую школьную директрису разбойника с ломом дошло до суда

Мужчина вынудил женщину отдать ему кошелек и смартфон.

Петербургский суд получил на рассмотрение уголовное дело с обвинительным заключением о разбойном нападении безработного горожанина на директора школы. С монтировкой в руках 27-летний ранее судимый мужчина вынудил 65-летнюю женщину расстаться с кошельком и смартфоном, нападение произошло в подъезде жилого дома на улице Кржижановского в январе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По факту разбоя возбудили уголовное дело, который на данный момент уже расследовали. Арестованный злоумышленник теперь будет ожидать суда. Как выяснили следователи, отнятый мобильный телефон разбойник сразу сдал в скупку и потратил выручку. Похищенный у женщины кошелек отправился в мусор, поскольку злоумышленник не нашел в нем наличных, а с карты не смог снять деньги. Сыщики смогли установить местонахождение украденного смартфона и вернули его директрисе.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД