В Петербурге задержали предполагаемого грабителя школьной директрисы

Мужчина вынудил женщину расстаться с кошельком и телефоном.

В среду, 29 января, петербургские полицейские задержали подозреваемого в разбое 27-летнего безработного петербуржца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Около недели назад стало известно, что некий мужчина угрожал незнакомой женщине в подъезде дома №17 на улице Кржижановского ломом, чем вынудил ее расстаться со своим кошельком, карточками и айфоном. После этого неизвестный скрылся. Ограбленная 65-летняя женщина оказалась директором местной школы.

По факту возбудили уголовное дело о разбое, выяснилось, что подозреваемый в грабеже ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления. Похищенный смартфон у задержанного изъяли.

Ранее мы рассказывали, что на Среднеохтинском проспекте сбили пьяного пешехода.

Видео: пресс-служба ГУ МВД