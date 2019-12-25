В Петербурге арестовали главного инженера ГУПРЭП "Прогресс" за взятку

Предполагается, что инженер взял взятку в размере 120 тысяч рублей.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, главный инженер ГУПРЭП "Прогресс" подозревается в получении взятки в размере 120 тысяч рублей. Постановление об его аресте вынес Выборгский районный суд.

За полученную сумму должны были списать долг по ЖКУ и не выселять компанию, работающую 6Н в доме № 25 на Удельном проспекте.

Главного инженера арестовали до 20 апреля. Он готов дать признательные показания и попросил домашний арест.

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