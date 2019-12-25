С каршеринга сняли колеса и буксировочную заглушку на Бокситогорской улице

Очевидцы поделились фото в соцсетях.

Сегодня, 22 февраля, жители Петербурга поделились фотографиями каршеринга марки "Ниссан", у которого сняли колеса и даже буксировочную заглушку. Это произошло на Бокситогорской улице в Красногвардейском районе.

В комментариях пользователи соцсетей отшучивались: "Кто-то временно спас от ДТП Ниссан каршеринга", "Спасибо тебе неизвестный Герой!! Одним каршерингом сегодня меньше".

Ранее мы сообщали, что петербуржец нашел гранату у детского садика на Софийской улице.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".