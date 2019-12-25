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С каршеринга сняли колеса и буксировочную заглушку на Бокситогорской улице
Сегодня, 21:12
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arteliseev

С каршеринга сняли колеса и буксировочную заглушку на Бокситогорской улице

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Очевидцы поделились фото в соцсетях.

Сегодня, 22 февраля, жители Петербурга поделились фотографиями каршеринга марки "Ниссан", у которого сняли колеса и даже буксировочную заглушку. Это произошло на Бокситогорской улице в Красногвардейском районе. 

В комментариях пользователи соцсетей отшучивались: "Кто-то временно спас от ДТП Ниссан каршеринга", "Спасибо тебе неизвестный Герой!! Одним каршерингом сегодня меньше".

Ранее мы сообщали, что петербуржец нашел гранату у детского садика на Софийской улице.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: каршеринг, кража, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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