Неизвестные напали на руководителя петербургского отделения "Другой России"

Налетчики скрылись после появления отреагировавших на шум соседей.

На лидера петербургского отделения "Другой России" Андрея Дмитриева напали неизвестные. Мужчину избили у дверей его квартиры утром 3 марта, сообщили сами члены партии на своем официальном сайте.

С утра Дмитриев отвел свою дочь в детский сад, а по возвращению попал под кулаки двух "спортсменов". Как только на лестничной площадке появились отреагировавшие на шум соседи, бойцы скрылись. Дмитриев получил множество ушибов и гематом, мужчина готовит заявление в полицию.

В партии связывают случившееся с политической деятельностью городских нацболов.

Ранее в Петербурге осудили сержанта за избиение трех рядовых.

Фото: ДРУГАЯ РОССИЯ / "ВКонтакте"