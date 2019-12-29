В Петербурге осудили сержанта за избиение трех рядовых

Молодой человек получил четыре года условно.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении сержанта Сабита Мукашева. Его признали виновным по статье об избиении рядовых. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что Мукашев, будучи начальником трех рядовых, превысил свои должностные полномочия. В комнате досуга он жестоко избил своих подчиненных.

На судебном заседании военный отказался признавать вину. Он заявил, что рядовые решили его опорочить. Причину, по которой подчиненные решили его оговорить, сержант назвать не смог.

Суд назначил Мукашеву наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, военного лишили права в течение 1,5 лет занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.

Ранее мы писали, что неизвестные избили повара в Ломоносовском районе Ленобласти.

Фото: Piter.TV