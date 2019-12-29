Неизвестные избили повара в Ломоносовском районе Ленобласти

Мужчину привезли в больницу в тяжелом состоянии.

Днем 1 марта в полицию Ломоносовского района Ленобласти поступила телефонограмма от врачей. Они рассказали о госпитализации мужчины с признаками избиения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Пациента привезли из поселка Володарский его знакомые. Они же и рассказали, что мужчину избили неизвестные рядом с кафе, в котором он когда-то работал поваром. Сейчас потерпевший находится в тяжелом состоянии.

Стражи порядка посетили заведение и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Драка на запись не попала. По факту случившегося ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что петербуржцу проломили череп в драке из-за парковки на Жуковского.

Фото: Piter.TV