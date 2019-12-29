Петербуржцу проломили череп в драке из-за парковки на Жуковского

Во время госпитализации мужчина учинил скандал.

Драка из-за парковочного места в центре Петербурга закончилась госпитализацией для одного из участников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что 36-летний потерпевший получил травмы во время драки возле дома №32 на улице Жуковского. Мужчина вступил в конфликт с водителем белого "Форда". Неизвестный нанес ему один удар по голове, петербуржец упал и ударился об автомобиль. После этого конфликт перешел в словесную перебранку и в итоге закончился мирно.

Потерпевший благополучно добрался до дома на Октябрьской набережной. Позже по этому адресу приехала бригада скорой помощи. Медикам пришлось звать на помощь полицию, так как мужчина учинил скандал. Участковый смог угомонить хулигана и отправить его на лечение в Александровскую больницу. Там у него диагностировали перелом височной кости, серьезный ушиб мозга и гематомы на лице. Врачи оценили состояние как тяжелое и запретили стражам порядка общаться с пациентом.

Ведется расследование. Камеры видеонаблюдения не помогли установить владельца "Форда". На кадрах видно только белый "Форд" с черной крышей.

Ранее мы писали, что массовая драка произошла на улице генерала Симоняка.

Фото: Piter.TV