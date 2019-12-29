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Массовая драка произошла на улице генерала Симоняка
Сегодня, 17:45
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arteliseev

Массовая драка произошла на улице генерала Симоняка

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В конфликте участвовали восемь человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, минувшей ночью, 29 февраля, в полицию Кировского района поступило сообщение о массовой драке у кафе на улице Генерала Симоняка.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия и пресекли конфликт. В нём участвовало восемь человек. Оружия при них не обнаружили.

Чуть позже из больницы поступил звонок с информацией о госпитализации 36-летнего мужчины и 42-летней женщины. Им оказали первую медицинскую помощь и отправили домой.

Остальным участникам драки пришлось пройти в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Ранее мы сообщили, что вечеринка в ночном клубе "Палуба" окончилась дракой.

Фото: Pixabay

Теги: драка, кафе, питер, улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Сегодня 18:35

Давно надо эту помойку закрыть

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