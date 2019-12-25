  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вечеринка в ночном клубе "Палуба" окончилась дракой
Сегодня, 12:13
115
arteliseev

Вечеринка в ночном клубе "Палуба" окончилась дракой

0 0

Потерпевший приставал к незнакомой девушке.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, минувшей ночью, 23 февраля, возле ночного клуба "Палуба" на Дальневосточном проспекте, д. 57 произошла драка.

В результате потасовки один из участников конфликта был госпитализирован в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием и переломом затылочной кости. 

По видеокамерам удалось установить, что пострадавший приставал к незнакомой девушке. Тогда её спутник брызнул из газового баллончика в лицо потерпевшему, не нанося ударов.

Уже на выходе из клуба мужчина ударил сначала  неизвестную женщину, а затем и её молодого человека.

После чего и завязалась драка, в ходе которой пострадавший упал и ударился головой об асфальт.

На данный момент принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что толпа избила битами петербуржца на проспекте Просвещения.

Фото: Pixabay

Теги: драка, клуб, ночь, питер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии