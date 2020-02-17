Толпа избила битами петербуржца на проспекте Просвещения

В драке участвовали четыре человека.

В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена драка толпы бейсбольными битами. Инцидент произошел на проспекте Просвещения, 78 в воскресенье, 16 февраля.

На кадрах видно, как один из молодых людей с бейсбольной битой в руках пятится спиной назад и в этот момент на него нападают три человека. У двоих из нападавших в руках предметы, также похожи на биты и трубы. Трое неизвестных начинают избивать молодого человека руками, битами, в какой-то момент об голову разбивается бутылка.

Многие прохожие убегают с места происшествия, кто-то попытался разнять конфликт, но безуспешно. Обстоятельства инцидента выясняются.

Накануне мы сообщали о том, как администратору проломили череп у караоке-бара на Малой Морской.

Видео: Piter.TV