Администратору проломили череп у караоке-бара на Малой Морской

Потерпевшего госпитализировали в Александровскую больницу.

В ночь на 17 февраля возле Music Bar 11 на Малой Морской произошла потасовка между 48-летним администратором и неизвестным. Об этом пишет "Фонтанка".

Драка закончилась для одного из мужчин реанимацией. Администратора нашли с проломленным черепом и увезли в Александровскую больницу.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Известно, что на пострадавшего оформлено ИП. Он занимается подбором персонала для торговых центров. Второй участник конфликта, личность которого пока не удалось установить, мог попасть в объектив камеры на ТК "Адмиралтейский".

Ранее мы писали, что в Петербурге мурманчанин не дал закурить, и его ударили ножом.

Фото: Piter.TV