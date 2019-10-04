В Петербурге мурманчанин не дал закурить, и его ударили ножом

Преступник скрылся.

Скорая помощь госпитализировала из парадной дома 61 по улице Бабушкина мужчину с ножевым ранением левой стороны спины. Драка произошла 16 февраля около полуночи. Об этом сообщили АН "Оперативное прикрытие".

По словам пострадавшего, им оказался 31-летний житель Кандалакши, незнакомец остановил его на улице и попросил закурить. Когда потерпевший отказал и пошел дальше, преступник нанес ему удар в спину ножом и скрылся. Мужчина отмечает, что нападавший сделал это молча, без угроз.

Мурманчанин дошел до дома, в котором живет две недели, и вызвал медиков. Завели ли уголовное дело и разыскивает ли нападавший, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что появилось видео того, как полицейские спасали упавшего в канал Грибоедова мужчину.

Фото: pixabay.com