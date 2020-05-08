После массового ДТП под Гатчиной с погибшим возбудили уголовное дело

Виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 7 мая на 13-м километре трассы "Красное Село-Гатчина-Павловск" произошло страшное ДТП, в котором погиб один человек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации УГИБДД, виновником аварии стал 35-летний житель Гатчины. Управляя автомобилем марки Opel, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ", за рулем которого был 61-летний пенсионер. После этого Opel врезался в Renault и Skoda. Одна из этих двух иномарок влетела в попутно двигающийся автомобиль. В общей сложности столкнулись пять транспортных средств.

В результате ДТП погиб 61-летний водитель "ВАЗ". Травмы различной степени тяжести получила 25-летняя пассажирка Skoda.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что вылетевший на встречку водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили административный протокол и возбудили дело. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

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Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.