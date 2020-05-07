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В массовом ДТП под Гатчиной скончался пожилой мужчина

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Авария оказалась смертельной для одного человека.

Виновник массового ДТП в Гатчинском районе скрылся с места происшествия, теперь его разыскивают. Подробности ДТП сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области. 

По предварительной информации, инцидент произошел 7 мая около 21:15 на 13,5 км автодороги Красное Село - Гатчина - Павловск. Водитель "Опеля" выехал на встречное движение, после чего столкнулся с пятью авто. 

В результате ДТП пострадала женщина, она получила многочисленные травмы. 61-летний мужчина скончался от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливается личность виновника.

Ранее Piter.TV показал видео, на котором трамвай наехал на пешехода.

Видео: "Дорожный инспектор" / VK 

Теги: встречное движение, дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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