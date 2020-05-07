Мотоциклист столкнулся с грузовиком в Ленобласти

В Ломоносовском районе Лен области 7 мая произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.
ДТП произошло около 13:10 на 49-м километре автодороги Петербург – Ручьи. По предварительной информации, 29-летний пилот за рулем мотоцикла Honda столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовкиком Isuzu.
Мотоциклист получил тяжелые травмы, проводится проверка по факту ДТП.
Накануне мотоциклист получил травмы средней тяжести после ДТП на Морской набережной.
Видео: ВК/ ДТП и ЧП (Игорь Могучев)
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