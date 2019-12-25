Мотоциклист получил травмы средней тяжести после ДТП на Морской набережной

Авария произошла не по адресу, ошибочно растиражированном ранее.

Вечером 6 мая СМИ сообщили, что в Адмиралтейском районе произошло ДТП: на набережной Макарова мотоциклист влетел в автомобиль, о состоянии пострадавшего мужчины ничего не было известно.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербурге сообщили, что авария на самом деле произошла на Морской набережной в Василеостровском районе, а по предыдущему адресу 6 мая не случилось никаких дорожных инцидентов. Как выяснилось, мотоциклист также столкнулся с автомобилем на скорости, мужчину госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Ранее мы рассказывали про другое ДТП, на Московском проспекте, в котором мотоциклист погиб.

Фото: pixabаy