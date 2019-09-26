Мотоциклист погиб после аварии на Московском проспекте

ДТП попало на видео.

Вечером в Московском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, ДТП случилось 6 мая около 20:00 на Московском проспекте у дома №190. Водитель "Дэу" столкнулся с мотоциклистом 1975-го года рождения. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы средней степени тяжести, мотоциклист скончался от полученных травм.

По факту случившегося проводится проверка.

Еще одно ДТП с мотоциклистом произошло в Адмиралтейском районе.

Видео: Piter.TV