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Мотоциклист погиб после аварии на Московском проспекте

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ДТП попало на видео.

Вечером в Московском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, ДТП случилось 6 мая около 20:00 на Московском проспекте у дома №190. Водитель "Дэу" столкнулся с мотоциклистом 1975-го года рождения. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы средней степени тяжести, мотоциклист скончался от полученных травм. 

По факту случившегося проводится проверка. 

Еще одно ДТП с мотоциклистом произошло в Адмиралтейском районе. 

Видео: Piter.TV 

Теги: мотоциклист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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