После известия о смерти 10-летнего сына с аутизмом скончался отец мальчика

Мальчик ушел из дома, поиски закончились после того, как ребенок был найден мертвым.

После того как было найдено тело пропавшего мальчика отец впервые лег спать и больше не проснулся.

Ранее Piter.TV рассказывал и пропаже и поиске 10-летнего мальчика в Подмосковье. Было известно, что ребенок ушел из дома во второй половине дня в воскресенье и пропал. По некоторым данным ребенок страдал аутизмом, не умел разговаривать и плохо слышал.

Накануне стало известно, что мальчик найден мертвым вечером в понедельник. По предварительным данным эксперта смерть наступила в результате утопления. Для установления точных причин смерти будет проведена экспертиза.

А сегодня появились еще печальные известия об этой семье. Телеграм-канал Mash сообщает, что в тот злополучный день 47-летний отец мальчика забыл запереть дверь, и ребенок, страдающий аутизмом, не умеющий разговаривать, смог выйти на улицу. Мужчина не сразу спохватился сына.

Мужчина все дни, пока искали мальчика, не спал и винил себя в случившемся. После того как тело мальчика нашли в Рузском водохранилище, он впервые лег спать и не проснулся. По предварительной версии, у мужчины произошел инфаркт.

Фото:pixabay