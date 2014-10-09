После града и метели в Петербурге алый закат

Ближе к вечеру буйная стихия ушла и горожане увидели живописные пейзажи.

В субботу, 10 апреля, на Северную столицу обрушились град, метель и даже в некоторых районах гром. Но непогода быстро закончилась, и жители Петербурга увидели алый закат. Над городом заметили и редкие облака.

Завтра, 11 апреля, в городе на Неве ожидается переменная облачность. Подует юго-западный, южный ветер ночью со скоростью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. Горожане порадуются теплой погоде: температура воздуха поднимется до +9...+11 гр. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что по словам специалиста, в этот понедельник, 12 апреля, воздух прогреется до +17 градусов, но затем снова последует похолодание. Колесов объяснил, что огромная территория находится во власти циклонов, из-за чего погода нестабильна, а также выпадают осадки.

Фото: "ВКонтакте" / "Купчино - Фрунзенский район"