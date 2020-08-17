Над Петербургом заметили редкие облака

Тропические мамматусы сулят жуткую непогоду.

Вечером в субботу, 10 апреля, над Петербургом плыли редкие облака мамматусы, которые характерны для тропиков. Визуально они похожи на вымя.

В социальных сетях петербуржцы активно обсуждают необычное явление. Некоторые из пользователей отмечают, что тропические облака являются предвестниками плохой погоды.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге перед теплым воскресеньем прошел град.Огромная темная туча повисла над Северной столицей. Жители города увидели снег. Некоторые даже услышали гром. Непогода была кратковременной.

Фото: телеграм-канал "Астро Фото Болото"