В Петербурге перед теплым воскресеньем прошел град

Огромная темная туча повисла над Северной столицей. Жители города увидели снег и град. Некоторые даже услышали гром. Непогода была кратковременной.

Сегодня, 10 апреля, в Петербурге перед потеплением пошел снег. Некоторые горожане даже услышали гром и попали под град. Об этом сообщили пользователи в социальной сети "ВКонтакте". Осадки выпали в нескольких районах города.

Пользователи писали, что над городом повисла синяя туча. Она принесла снегопад.

Кто-то из пользователей досадовал на погоду, кто-то радовался ей.

Ранее на Piter.tv сообщали, что солнечное утро жителей и гостей Петербурга будет радовать до обеда, а после, по прогнозу синоптиков, в город вернется облачная погода. Также 10 апреля в городе могут пройти дожди. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Фото: "ВКонтакте" / "Купчино - Фрунзенский район / Подслушано"