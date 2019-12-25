Облачная погода и +8 градусов ждут петербуржцев 10 апреля

Солнечное утро жителей и гостей Петербурга будет радовать до обеда, а после, по прогнозу синоптиков, в город вернется облачная погода. Также 10 апреля в городе могут пройти дожди. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
Метеорологические условия будут определяться влиянием периферии циклона, центр которого перемещается по акватории Баренцева моря. Он и станет причиной дождей и облачной погоды.
Воздух в субботу прогреется до +8 градусов, при этом порывы ветра могут достигать 10 м/с. атмосферное давление будет находиться в пределах нормы.
В Ленобласти 10 апреля воздух прогреется до +10 градусов.
Фото: Piter.tv
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