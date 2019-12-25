В Ленобласти 10 апреля воздух прогреется до +10 градусов

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу, 10 апреля, на территории региона ожидается облачная погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В субботу ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью 10 апреля 0...+5, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
В Петербурге на выходных начнется потепление.
Фото: Piter.tv
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