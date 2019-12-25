В Петербурге на выходных начнется потепление

При этом будет переменная облачность.

В Петербурге на выходных синоптики обещают теплую и довольно солнечную погоду. Об этом рассказали специалисты из ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В пятницу, 9 апреля, в городе будет облачно, но с прояснениями, во второй половине дня может пойти дождь.

В субботу, 10 апреля, в городе будет все также облачно, но уже без существенных осадков. А к воскресенью столбик термометра поднимется до +10 градусов. В понедельник, 12 апреля, синоптики обещают около 14 градусов тепла.

В Ленобласти 9 апреля ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Фото: Piter.tv